HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bağdat Caddesi'ndeki kaza: Durumu kritik, ne olur önlem alsınlar artık

Bağdat Caddesi'ndeki kaza: Durumu kritik, ne olur önlem alsınlar artık

09.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Güler Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baykal'ın ablası, "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Yetkililere sesleniyorum, ne olur bunun bir önlemini alsınlar" dedi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya ise emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerlediği öne sürülen Bülent Kaya yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı.

Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet, bank ve ağaca çarparak durabildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"KARDEŞİMİN DURUMU KRİTİK"

Haberi alarak hastaneye gelen Güler Baykal'ın ablası Yurdanur Ertürk, "Yoğun bakımda, durumu kritik. Beyin kanaması var ama ona müdahale edememişler. Kaburgasında, kalçasında kırıklar var. Yoğun bakımda durumunun kritik olduğunu söylediler. Oğlu internette tesadüfen görmüş. Beni aradı buraya geldik ama göremedik" diye konuştu. Diğer ablası Güngör Kırmızıgül ise "Bağdat Caddesi'nde çok sık kaza oluyor. Bu bir değil iki değil .Devam etmesin. Yetkililere sesleniyorum ne olur bunun bir önlemini alsınlar" dedi.

Screenshot_16

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Bu arada kaza sonrası Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Bülent Kaya emniyetteki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

12 yıl sonra kavuştuğu evladının acısıyla yıkıldı12 yıl sonra kavuştuğu evladının acısıyla yıkıldı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNER Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu! Kalça güzelliği yarışmasının kazananı belli oldu!
Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişmeElif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Bayram tatili kaç gün olacak? Erdoğan'dan açıklama

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Özel fotoğrafları başına dert açtı! Genç kadına iğrenç şantaj

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Ankara'dan dönüş yolunda maden işçilerinden acı haber

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

Burada sadece yaşlılar var! Gelen durmak istemiyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Soylu duyurdu! Erdoğan'ın geleceği gün müjde var

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Mardin'de askeri araca saldırı! Acı haber geldi

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Anneanne kızı ve iki torununu öldürüp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.