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Bağımlılığın böylesi: Sevgilisi hayret etti! Annesinin küllerini çalıp sattı

17.10.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Genç bir adam uyuşturucu satın alabilmek için sevgilisinin annesinin küllerini çaldı. Olay genç kadını şaşkına çevirirken, polislerin de büyük ölçüde kafalarını karıştırdı.

Bağımlılığın böylesi: Sevgilisi hayret etti! Annesinin küllerini çalıp sattı

19 yaşındaki Jack Ruthland, Çarşamba sabahı saat 05:40 civarında mesaj atmış ve bir arkadaşını ziyaret ederken Güney Karolina, Warrensville'deki evinden annesinin küllerini çaldığını haber verdi.

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KAPI KIRIKTI

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Eski sevgilisi eve döndüğünde evin arka kapısının kırıldığını ve evin tamamen arandığını fark etti. Tutanaklara göre kadın, polise annesinin kalıntılarına müdahale edildiğini ve yakılan cenazenin küllerinin bir kısmının yere döküldüğünü söyledi.

NEDENİ BELİRSİZ

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Yapılan soruşturmalar Rutland'ın eroin satın almak için kalıntıları çaldığını iddia etse de, 19 yaşındaki gencin, uyuşturucu satın almak için kullanacağı nakit karşılığında külleri satabileceğine nasıl ve neden inandığı hala belirsiz. Polisler bile yaşanan olay karşısında oldukça şaşkınlar.

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TUTUKLANDI

Aiken County şeriflerinden Eric Abdullah, olayla ilgili şokunu dile getirdi ve "Hiç böyle bir şey duymadım" dedi. Abdullah'ın açıklamasına göre Rutland, Perşembe gecesi tutuklandı ve ardından hırsızlık ve insan kalıntılarının yok edilmesi ile suçlandı.


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uyuşturucu kül
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