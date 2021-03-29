Bahar Candan: Beni darp edip eşyalarıma el koydu

Uludağ’da Murat D. isimli erkek tarafından şiddete maruz kalan Bahar Candan'ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı. Snob Magazin'e konuşan Candan, "Beni darp eden şahıs telefonumu aldı, eşyalarıma da el koydu" dedi.

Candan, yüzüne 10 tane dikiş atıldığını da sözlerine ekledi.

Candan’ın yüzüne cep telefonuyla vuran Murat D., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bahar Candan'ın uğradığı saldırının ardından Twitter üzerinden genç kadına binlerce destek mesajı atıldı.

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan ise katıldığı Söylemezsem Olmaz adlı programda kardeşi Bahar Candan'ın saldırıya uğradığını açıklamıştı. Bahar Candan olay anında yüzüne yumrukla vurulduğunu ablasına söylerken doktorun yüzünde oluşan kesiğin yumruk ile olmadığını kesici bir şey olduğunun doktor tarafından ifade edildiğini açıklamıştı.



