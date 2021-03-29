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Bahar Candan: Beni darp edip eşyalarıma el koydu

29.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil için gittiği Uludağ'da bir erkek tarafından darp edilen Bahar Candan'ın yüzüne 10 dikiş atıldı. Candan açıklamasında "Eşyalarıma el koydu" dedi.

Bahar Candan: Beni darp edip eşyalarıma el koydu

Uludağ’da Murat D. isimli erkek tarafından şiddete maruz kalan Bahar Candan'ın hastaneye giriş görüntüleri ortaya çıktı. Snob Magazin'e konuşan Candan, "Beni darp eden şahıs telefonumu aldı, eşyalarıma da el koydu" dedi.

Candan, yüzüne 10 tane dikiş atıldığını da sözlerine ekledi.

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Candan’ın yüzüne cep telefonuyla vuran Murat D., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bahar Candan'ın uğradığı saldırının ardından Twitter üzerinden genç kadına binlerce destek mesajı atıldı.

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan ise katıldığı Söylemezsem Olmaz adlı programda kardeşi Bahar Candan'ın saldırıya uğradığını açıklamıştı. Bahar Candan olay anında yüzüne yumrukla vurulduğunu ablasına söylerken doktorun yüzünde oluşan kesiğin yumruk ile olmadığını kesici bir şey olduğunun doktor tarafından ifade edildiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bir insanı sevmeyebilirsiniz, itici bulabilirsiniz, hareketleri vs. hoşunuza gitmeyebilir bu şiddet uygulayacağız anlamına gelmez. İzlemezsin, bakmaksın, takip etmezsin, gördüğün zaman yanaşmazsın. Yani bu kişinin ne yaptığı umurunda olmaz. Neticede doğru veya yanlış bir insan. Ego şişirmek için kimse kimseye bunu yapmamalı arkadaş. Gülücük ve alkış emojisi bırakanlarda bu potansiyele sahip insanlar bu tarz şeylerden zevk almak yerine engellenmesi için bir şeyler yapın.
Televizyondaki kadar itici isen adamı katil edersin aklı başındaki adamın senle ne işi olur ki zaten.
Bir karınca bile zarar görse üzülürüm ama buna üzülmedim. Ne hali varsa görsün..

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