Bahar Candan'ın dekoltesi yok artık dedirtti! Paylaşımı yorumlara kapattı: "Cindirella bir ayakkabıdan..."

Yer aldığı moda programlarıyla şöhrete kavuşan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Candan, daha önce ablası Nihal Candan ile birlikte çekilip paylaştığı fotoğraflarla çokça konuşulmuştu.

DEKOLTESİ YOK ARTIK DEDİRTTİ!

Gösterişli yaşamından kesitler paylaşmaya devam eden Bahar Candan'dan geçtiğimiz günlerde makyajsız bir poz gelmişti. Candan, son olarak mini elbisesiyle çekildiği cesur bir pozunu paylaştı.

PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATMAK ZORUNDA KALDI

Fenomen isme takipçilerinden onlarca beğeni gelirken, fenomen isim paylaşımı yorumlara kapatmak zorunda kaldı.

"CINDIRELLA BİR AYAKKABIDAN MASAL YARATTI"

Candan, yaptığı paylaşıma ise "Cindirella bir ayakkabıdan masal yarattı, ben neden yaratmayayım" notunu düştü.

"BEN ÇOK ZEKİYİM"

Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı makyajsız paylaşımla da olay olmuştu. Candan'ın "I'm very smart i'm very smart in the level of genious" (Ben çok zekiyim, dahi seviyesinde çok zekiyim) sözleriyle paylaştığı fotoğrafına takipçilerinden "Bu kim?" "Ne hale geldin, kendine yazık etme", "Full botox" gibi yorumlar gelmişti.