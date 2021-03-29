Bahar Candan kimdir? Bahar Candan'a ne oldu?

Şu an durumunun iyi olduğunu belirten Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’ın yanağına dikiş atıldığını belirterek, doktorun kesici bir şey olduğunu söylediğini anlattı. Bahar Candan’ın yumrukla olduğunu söylediğini ancak yumrukla olunabilecek bir şey olmadığını vurgulayarak, konunun yargıda olduğunu ve bizzat takipçisi olacağını bildirdi.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan Bahar Candan, hastanelik oldu. Ablası Nihal Candan, katıldığı programda kardeşi Bahar Candan’ın saldırıya uğradığını duyurmuştu. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Nihal Candan, İstanbul'dayken kötü haberi aldığını söyledi.

Bahar Candan geçtiğimiz günlerde şiddet haberleriyle gündeme gelmişti. Bir programa bağlanan Bahar Candan’ın ablası Nihal Candan, kardeşini darbeden kişiyi tanımadıklarını anlatmıştı. Yüzünden saldırıya uğrayan Bahar Candan’ın erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edildi. Söz konusu olay ardından Twitter'dan Bahar Candan etiketiyle genç kadına destek mesajları paylaşılıyor.

Ablası Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan’ın yanağının kesildiğini belirterek, konunun yargıya taşınacağını söyledi. Bahar Candan’ın otelde tanımadığı bir adamla konuşmasının ardından sevgilisinin kıskançlık krizine girdiği ve otel odasında tartıştıkları öğrenildi.

Bahar Candan'ın Uludağ’da katıldığı bir partide “seni ve tipini beğenmiyorum” diyen bir adam tarafından saldırıya uğradığı ileri sürülmüştü. Yeni iddiaya göre de Bahar Candan erkek arkadaşı Murat D. tarafından kıskançlık sebebiyle darp edildi. Bahar Candan’ın lobide biriyle konuşmaya başladığı ve sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D.’nin, "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdiği kaydedildi.

Çift arasında çıkan tartışma kısa zaman içerisinde büyüdü. Tartışma esnasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne sert bir şekilde vurdu. Odadan gelen kavga seslerini duyan otel çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Murat D., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

17 Şubat 1998’de İstanbul’da doğan Bahar Candan, İşte Benim Stilim programı ile adını duyuran Nihal Candan’ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde devam ettiriyor.

Konuşma şekli, yürüyüşü ile ilgili taklitleri yapılan Bahar Candan, sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemde kalıyor. Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin arkasından "Dom Pérignon" adındaki parçasına çektiği kliple adını duyurmuştu.



