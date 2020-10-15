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Bahar Candan makyajsız halini paylaştı! Gerçek hali şaşırttı!

15.10.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Bahar Candan makyajsız halini paylaştı! Gerçek hali şaşırttı!

İşte Benim Stilim yarışmasıyla hafızalara kazınan Bahar-Nihal Candan kardeşlerin attıkları her adım olay yaratmaya devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medyanın gündemine gelen Bahar Candan bu sefer de makyajsız halini paylaştı. Abartılı photoshoplar ile paylaşım yapan Candan’ın doğal hali olay oldu.

Sosyal medyada yarattığı photosoplu görüntülerle adından söz ettiren Bahar Candan imajındaki değişikliklerle sürekli konuşuluyor. Eleştiri oklarının devamlı hedefinde olan Candan son olarak saç rengini değiştirdi. Koyu renk olan saçlarını kestiren ve sarıya boyatan fenomen ismin bu sefer doğal hali ortaya çıktı. Makyajsız halini sosyal medya hesabından paylaşan Candan’ın gönderisine ilk destek ise ablası Nihal Candan’dan geldi.

‘MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI’

bahar candan2

Geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulan Candan makyajsız halini paylaşmaktan çekinmedi. Botoks ve photoshoplarla görüntüsünü değiştiren fenomen ismin doğal hali takipçilerini şaşırttı.

bahar candan

Bahar Candan doğal halini paylaşarak “Tatlı kan” notunu düştü. Fenomen ismin bu paylaşımına yorum yağarken ablası Nihal Candan da destek olmayı ihmal etmedi.

Fenomen yarışmacı Bahar Candan yeni imajını görücüye çıkarttı!Fenomen yarışmacı Bahar Candan yeni imajını görücüye çıkarttı!
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vallahi yolda görsem tinerci diye yolumu değiştiririm.
leş gibisin

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