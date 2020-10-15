Bahar Candan makyajsız halini paylaştı! Gerçek hali şaşırttı!

Sosyal medyada yarattığı photosoplu görüntülerle adından söz ettiren Bahar Candan imajındaki değişikliklerle sürekli konuşuluyor. Eleştiri oklarının devamlı hedefinde olan Candan son olarak saç rengini değiştirdi. Koyu renk olan saçlarını kestiren ve sarıya boyatan fenomen ismin bu sefer doğal hali ortaya çıktı. Makyajsız halini sosyal medya hesabından paylaşan Candan’ın gönderisine ilk destek ise ablası Nihal Candan’dan geldi.

‘MAKYAJSIZ HALİNİ PAYLAŞTI’

Geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulan Candan makyajsız halini paylaşmaktan çekinmedi. Botoks ve photoshoplarla görüntüsünü değiştiren fenomen ismin doğal hali takipçilerini şaşırttı.

Bahar Candan doğal halini paylaşarak “Tatlı kan” notunu düştü. Fenomen ismin bu paylaşımına yorum yağarken ablası Nihal Candan da destek olmayı ihmal etmedi.