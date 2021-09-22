Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu. Yaptığı absürt paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan yarışma sonrası da photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni son olarak Okan Bayülgen'e konuk oldu. Gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül'le ve Bayülgen ile poz veren Candan fotoğrafını sosylal medyadan paylaştı.

Bahar Candan'ın bu paylaşımına gelen yorumdan bazıları şöyle: