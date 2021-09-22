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Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...

22.09.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Candan'a yorum yağdı.

Bahar Candan, Okan Bayülgen ve Mustafa Sarıgül'le fotoğraf paylaşınca...

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu. Yaptığı absürt paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan yarışma sonrası da photoshop'u abarttığı paylaşımlarıyla sosyal medyada boy göstermeye devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni son olarak Okan Bayülgen'e konuk oldu. Gecenin sonunda diğer konuk Mustafa Sarıgül'le ve Bayülgen ile poz veren Candan fotoğrafını sosylal medyadan paylaştı.

Ekran Alıntısı

Bahar Candan'ın bu paylaşımına gelen yorumdan bazıları şöyle:

  • Daha alakasız bir üçlü görmedim
  • Bu üçlü çok güçlü
  • İlk defa düzgün giyinmiş!
  • Allah belanı balmumu sandım, yeni anladım herifler canlıymış
  • Bu kadro nasıl bir araya geldi?
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sarıgül Bahar Candan Okan Bayülgen
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