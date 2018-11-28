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Bahar Candan rezil oldu! 'Bacaklara bak tombul tombul'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

Cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, aynadaki yansımasına photoshop yapmayı unutunca takipçilerinin diline düştü. İşte o olay fotoğraf.

Bahar Candan rezil oldu! 'Bacaklara bak tombul tombul'

Moda programındaki hareketleriyle, kavgalarıyla ve Murat Boz ile yakalanmasıyla adını duyuran Bahar Candan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta aynadaki yansımasına photoshop yapmayı unutunca alay konusu oldu.bahr

"BACAKLARA BAK TOMBUL TOMBUL"

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan, aynadaki yansımasına photoshop yapmayı unutunca rezil oldu. Candan'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı.

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Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Ya bide anoreksiya oldu filan diyorlardı. Bacaklara baksana tombul tombul" yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise, "Ya her şeyi sahte bu kızın da" yorumunu yaptı.

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ANOREKSİYA HASTALIĞINA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinin telaşlandırmıştı. Candan'ın son halini gören takipçilerinin akıllara, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirmişti.

Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne hal böyle neredeyse öleceksin zayıflıktan" yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl karın öyle ya bence çok itici" yorumunu yapmıştı.

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