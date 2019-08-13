Bahar Candan yine olay oldu! Fotoğrafa tepki yağdı

Yıllar önce ablası Nihal Candan ile birlikte moda programına katılan ve sonrasında şarkıcı olan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarında sınır tanımıyor. Bir gece kulübünde eğlenen Candan'ın pembe kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafta göğsünün görünmesi dikkat çekti.

TEPKİ YAĞDI

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıkla söz ettiren Bahar Candan'ın bu hareketine takipçilerinden tepki gecikmedi.

BİR KADINI TEKME TOKAT DÖVMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat döven Candan gündeme bomba gibi düşmüştü.





