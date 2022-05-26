MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bahar Candan yine paylaştı! Dubai'de vakit geçirmek için günlük 300 dolara...

Bahar Candan yine paylaştı! Dubai'de vakit geçirmek için günlük 300 dolara...

26.05.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce günlüğü 200 dolara arkadaş arayan Bahar Candan bu sefer de Dubai'ye kendisiyle gelecek birini aradığı için ilan verdi. Bahar Candan ilanında kiloya kadar detay verdi. Candan yanında götüreceği arkadaşına her gün 300 dolar verecekmiş.

Bahar Candan yine paylaştı! Dubai'de vakit geçirmek için günlük 300 dolara...

İşte Benim Stilim yarışması sonrası sosyal medyada fenomen olan ve açıklamalarıyla sık sık güdeme gelen Bahar Candan arkadaş adıyor. Bahar Candan, sosyal medya hesabından para karşılığı arkadaş aradığını açıkladı.

Geçtiğimiz sene de sosyal medya hesabından ilan vererek günlüğü 200 dolara arkadaş arayan Candan, bu sefer de kendisiyle Dubai'ye gelecek birini aramaya başladı.

bahar-candan-kendisiyle-dubai-ye-gelmesi-icin-14970273_74_m

Instagram hesabından kriterlerini sıralayan Candan, "Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle businessclass uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çağlar Ertuğrul'un sır gibi sakladığı ablasını görenler mest oldu! Adeta nefes kesti...Çağlar Ertuğrul'un sır gibi sakladığı ablasını görenler mest oldu! Adeta nefes kesti...
Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdiSurvivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi
Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay olduCinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

İlginizi Çekebilir

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Gülşen masasında dans edince... Önce elledi...

Gülşen masasında dans edince... Önce elledi...

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.