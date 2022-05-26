Bahar Candan yine paylaştı! Dubai'de vakit geçirmek için günlük 300 dolara...

İşte Benim Stilim yarışması sonrası sosyal medyada fenomen olan ve açıklamalarıyla sık sık güdeme gelen Bahar Candan arkadaş adıyor. Bahar Candan, sosyal medya hesabından para karşılığı arkadaş aradığını açıkladı.

Geçtiğimiz sene de sosyal medya hesabından ilan vererek günlüğü 200 dolara arkadaş arayan Candan, bu sefer de kendisiyle Dubai'ye gelecek birini aramaya başladı.

Instagram hesabından kriterlerini sıralayan Candan, "Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle businessclass uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun" dedi.



