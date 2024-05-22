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Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler yorum yağdırdı: "Abla-kardeş gibiler"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.05.2024 11:55
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Bahar'ın Seren'i Nil Sude Albayrak sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Oyuncunun paylaşımlarında annesini görenler ise çok şaşırdı. Genç ve güzel görünümüyle dikkat çeken annesi takipçilerinin gözünden kaçmadı. Sosyal medyada oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

Bahar’ın Seren’i Nil Sude Albayrak'ın annesini görenler yorum yağdırdı: "Abla-kardeş gibiler"

Bahar dizisinin Seren'i Nil Sude Albayrak sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

En son Aile dizisinin kadrosunda yer alan Nil Sude Albayrak, şu anda Bahar dizisinde "Seren" karakterine hayat veriyor.

serenson

Oyuncunun, sosyal medya paylaşımlarında annesi Nihal Albayrak, tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncunun annesinin güzelliği ile gündem oldu.

"ANNESİ ÇOK GENÇ"

Annesinin güzelliği takipçilerinin gözünden kaçmadı. Hayranları, genç oyuncunun paylaşımına yorum yağdırdı.

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Birçok kişi oyuncunun annesinin genç görünümüne dikkat çekerek "Güzelliğinin kaynağı belli oldu", Abla-kardeş gibiler", "Annesi çok genç" gibi yorumlar yaptı.

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bahar
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