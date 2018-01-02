Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatan 'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.

YILBAŞI GECESİ RAHATSIZLANDI

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; yeni yılın ilk saatlerinde yeniden rahatsızlanan Bahar Öztan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastalığı yeniden nükseden Öztan tedaviye alındı. Annesini bir an yalnız bırakmayan oğlu Yiğit Öztan, "Yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şu anda biraz ağrıları var ama şükür daha iyi. İnşallah toparlayacak." dedi.

13 EKİM'DE AMELİYAT OLMUŞTU

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle 13 Ekim'de 11 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer aldı. Bu reklamlardan sonra halk ona 'Gamzeli Güzel' olarak tanımaya başladı.