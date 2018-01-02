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Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 9 saat önce

Yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle geçtiğimiz aylarda 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren oyuncu Bahar Öztan, yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle geçtiğimiz aylarda ameliyat masasına yatan 'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan, taburcu olmasına rağmen kendisini iyi hissetmediği için yeniden hastaneye kaldırıldı.

YILBAŞI GECESİ RAHATSIZLANDI
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; yeni yılın ilk saatlerinde yeniden rahatsızlanan Bahar Öztan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastalığı yeniden nükseden Öztan tedaviye alındı. Annesini bir an yalnız bırakmayan oğlu Yiğit Öztan, "Yılbaşı gecesi rahatsızlandı. Şu anda biraz ağrıları var ama şükür daha iyi. İnşallah toparlayacak." dedi.

13 EKİM'DE AMELİYAT OLMUŞTU
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle 13 Ekim'de 11 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer aldı. Bu reklamlardan sonra halk ona 'Gamzeli Güzel' olarak tanımaya başladı.

Bahar Öztan 2

Dönemin fotoromanlarından dolayı büyük bir ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır.

Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan, kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi.

Yeşilçam'ın en önemli oyuncalarından olmuştur. Sürekli teklif almaya başlayan Bahar Öztan, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.

En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
allah şifa versin.Gençlik yıllarımızın kraliçesidir.
Geçmiş olsun allah acil şifalar versin
bir kuşak kapanıyor yeni kuşak açılıyor. 15 bin yıldır bu böyle devam ediyor . herkes fani..
TANRIM ŞİFA VERSİN....
Geçmiş olsun hemşehrim,acil şifalar dilerim.
Geçmiş olsun gamzelim.
geçmiş olsun allah acil şifalar versin
Allah'ım şifa versin
İyi şifalar ver allahım gamzeliye
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