Bahar Şahin'den olay yaratan Şeyma Subaşı göndermesi: "Eniştemiz sağ olsun..."

Bahar Şahin, bir dönemin sevilen dizisi "O Hayat Benim"deki Müge karakteriyle ilk ekran deneyimini yaşadı. Daha sonra, sinemada "Yol Arkadaşım" serisi ve "İyi Oyun" ile dikkati çeken Bahar Şahin, televizyondaki patlamasını "Zalim İstanbul" dizisi sayesinde yaptı. Son olarak, "İyi Aİle Babası" dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, tutmayan projesinin yorgunluğunu Alaçatı'da atmaya başladı. Sezon açılır açılmaz arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'nın yolunu tutan Bahar Şahin, tatil paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Yakında yeni bir diziyle ekranlara dönecek olan oyuncu, işe başlamadan önce tatilini uzatmaya karar verdi. Yeni tatil mekanının yolunu tutan Bahar Şahin, uçakta yaptığı Şeyma Subaşı göndermesiyle herkesi çok güldürdü.

"Eniştemiz sağ olsun"

Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin özel jet bulamayınca uçağı kapatması, haftalarca gündemden düşmedi. Bu skandal olay, diğer ünlülerin de uzun süre espri malzemesi oldu. Unutulduğu zannedilirken, Bahar Şahin'den bir gönderme daha geldi.

"Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun." diyerek gülen Bahar Şahin, Şeyma Subaşı'nın paylaşımının bir benzerini yaptı.



