Bahattin Duran: Cüneyt Çakır saha içinde çok iyi bir lider

Sözlerine korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunduğu süreçte evde nasıl vakit geçirdiğini anlatarak başlayan Bahattin Duran, "Korona günlerinde zamanımın çoğunu evde eşim ve çocuklarımla geçiriyorum. Oğullarım Can ve Kaan ile bol bol oynama imkanı buluyorum. Tabii işlerimi de evde telefonla hallediyorum. Bununla birlikte yeri geliyor oğlumun öğretmeni oluyorum, yeri geliyor bebek bakıcısı oluyorum. Evdeyken de zaman yönetimi çok önemli. İş, eş, çocuklar ve antrenman zamanlarını çok iyi organize etmek lazım. Bu konuda eşimle birlikte çok iyi bir takım olduk" ifadelerini kullandı.

Korona virüs sebebiyle müsabakaların seyircisiz oynanacak olmasının hakemler üzerinde nasıl bir etkiye yol açacağına yönelik tecrübeli hakem, "Yalnızca ben değil eminim herkes futbolun seyirci ile güzel olduğu konusunda hemfikirdir. Seyirci, hakemler için baskı unsuru olarak görülse de aslında aynı zamanda çok büyük bir motivasyon kaynağıdır. Federasyon başkanımız, Spor Bakanımız ve Sağlık Bakanımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Salgını belli bir noktaya kadar gerilettik. Alınacak her karar unutmayalım ki hepimizin sağlığı için olacaktır. Maçlar seyircisiz de olsa, çok özlediğimiz futbola kavuşmanın heyecanıyla ve yüksek motivasyonla biz hazır olacağız" dedi.

"CÜNEYT HOCA VE TARIK İLE HER GÜN GÖRÜŞÜYORUZ"

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) düzenlediği online eğitimler dışında Cüneyt Çakır ve Tarık Ongun'la da görüntülü konuşarak klip analizleri yaptıklarını aktaran 44 yaşındaki hakem, "Bu süreçte Cüneyt hoca ve Tarık ile her gün görüşüyoruz. Haftada en az bir defa da görüntülü arama yapıyoruz. Cüneyt hoca her gün bize klipler gönderiyor. Hep birlikte klip analizleri yapıyoruz. Bunun yanında her hafta MHK ve UEFA tarafından gönderilen testler ve görüntüler üzerinden fikir alışverişinde bulunuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK"

Arka arkaya iki Dünya Kupası'nda yarı final yöneten tek hakem üçlüsü olduklarının da altını çizen Bahattin Duran, şunları söyledi:

"Rahmetli Doğan Babacan hocamızdan 40 yıl sonra, Türk ekibi olarak ilk defa 2014 yılında Breziya’da yapılan Dünya Kupası'na katılma şerefine eriştik. İlk maçımız Brezilya - Meksika maçıydı. İnanılmaz gurur verici ve heyecanlıydı. Turnuva Türk hakem ekibi için mükemmel geçti. İlk katıldığımız Dünya Kupası'nda Arjantin-Hollanda yarı finalini yöneterek ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Son olarak 2018 yılında Rusya’da yapılan Dünya Kupası'na katıldık. Ekibimiz için yine çok iyi bir turnuva oldu. Toplamda 3 maç ve İngiltere-Hırvatistan yarı finalini yönettik. Hakem üçlüsü olarak arka arkaya iki Dünya Kupası'nda da yarı final yöneten başka bir ekip dünyada yok."