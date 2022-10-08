Bahçeli'den "başörtüsü" çıkışı! "Hayırlı bir teşebbüs destek vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun başörtü yasası teklifiyle başlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise anayasa çağrısıyla başlayan tartışmalara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

"GÜNDEME TAŞINMIŞ OLMASI ÜZÜCÜ"

Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. Bu hak kullanılmaktadır bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz.

DESTEK MESAJI

Bu tartışmayı tamamen sonlandırmak için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu ortadadır.

(Anayasa değişikliği) Hayırlı bir teşebbüs, destek vereceğiz.

ERKEN SEÇİM KONUSU

Seçimlere diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi var. Ama cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler.

