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Bahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Ne kadar samimi görmek isterim! Destekleyeceğiz

26.05.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP lideri Devlet Bahçeli, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanması durumunda Türkiye'nin NATO üyeliğini bitirebileceğini ifade etmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin bu sözleriyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhur İttifakı'na bir teklif sunan Kılıçdaroğlu, "CHP hazırdır, bekliyoruz. İktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin çok konuşulan açıklamalarına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Ne kadar samimi görmek isterim! Destekleyeceğiz

Dünya siyasetinin yakından takip ettiği İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreci, Türk siyasetinin de en önemli konularından biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımına sıcak bakmadıklarını söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. NATO'dan ayrılmak bile alternatif olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız." dedi. Bu ifadelere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yanıt verdi.

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"ABD ASKERİ TESİSLERİNİ..."

Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda,"Bahçeli de NATO’dan çıkmayı önermiş. NATO, Türkiye için gereklidir ancak iktidar olarak ne kadar samimiler görmek isterim. ABD Yunanistan’ı üslerle doldurdu. Hedefleri net. Türkiye’deki ABD askeri tesislerini kapamayı getirsinler Meclis'e, Kuvayi Milliye ruhuyla destekleyeceğiz. Biz neoliberalizme karşı olduğumuz kadar toprağımızda yabancı askere de karşıyız. Gerekeni yapmaya hazırız. Peki siz hazır mısınız iktidar sahipleri? Bu da sizin samimiyetinizin turnusol kağıdı olsun. CHP hazırdır, bekliyoruz." dedi.

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BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Finlandiya ve İsveç'in başvuruları süreciyle ilgili NATO'ya sert tepki göstermişti.

Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı;

Mevcut şartlarda NATO içinde PKK/YPG terör örgütünün arkasında duran askeri, siyasi ve finansal bazda destek veren ülkelerin varlığı hepimizin malumudur. Gerek İsveç gerekse de Finlandiya bu desteği aleni şekilde, hiçbir utanma emaresi göstermeden vermektedir. PKK'lılar, FETÖ'cüler ellerini kollarını sallayarak bu ülkelerde cirit atmaktadır.

NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına 'olur' demek anlamına gelecektir. Türkiye tamam demeden bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye'nin baskı ve dayatma altına alınıp sürecin oldubittiye getirilmesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil edilmesi durumunda Ankara kriterleri anında işleme koyulmalıdır. NATO'dan ayrılmak bile alternatif olarak gündeme alınmalıdır. NATO'yla var olmadık, NATO'suz da yok olmayız.

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Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu

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