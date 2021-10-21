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  4. Bahçelievler'de feci kaza! Taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de feci kaza! Taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

21.10.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler D-100 Karayolu Edirne istikametinde seyir halindeki taksi yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi metrobüs yoluna fırladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri taksinin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahçelievler'de feci kaza! Taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kaza Bahçelievler, D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, taksiyi kullanan H.Y. isimli sürücü seyir halindeyken Yenibosna mevkiine geldiği esnada, bir anda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişi metrobüs yoluna fırlayarak ağır yaralandı. Taksi sürücü sürücüsü H.Y. hemen aracı durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YOL KAPATILDI

Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için ana yolu Şirinevler'den kapatarak önlem alırken, gelen araçları ise yan yola yönlendirdi. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kaza sonrası H. Y. isimli sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, taksi ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu araçların geçişine açtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandıBahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bahçelievler
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