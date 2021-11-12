HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Bahçelievler'de korkutan patlama! Saniyelerle kurtuluş anbean kamerada

Bahçelievler'de korkutan patlama! Saniyelerle kurtuluş anbean kamerada

12.11.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler'de helva imalathanesinde patlama meydana geldi. İş yerindeki çalışanlar olaydan yara almadan kurtulurken, patlamanın etkisiyle binanın dış cephesinde bulunan bazı demir paneller aşağı düştü. Bir kişi düşen panellerin altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'de bir sanayi sitesindeki 5 katlı iş yerinin 5. katında meydana geldi.

Helva imalathanesi olarak kullanılan binada pekmez kazanı patladı. Patlama sonrası binanın dış cephesinde bulunan demir panellerden bazıları aşağıya düştü. Olaydan saniyeler önce aracına binen bir esnaf ölümden döndü. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Binadan aşağı düşen parçalar nedeniyle 4 araçta hasar oluşurken, patlamanın olduğu iş yerindeki çalışanların olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

"AZ KALSIN ÜZERİNE DÜŞÜYORDU"

Patlama sırasında ölümden dönen esnafın kardeşi Ezver Demirhan, "Çalışıyordum, birden deprem olur gibi ses geldi. Patlama olmuş herhalde abim araca binerken ölümden döndü. Az kalsın üzerine düşüyordu." dedi.

Patlama sesini duyduktan sonra hemen dışarı çıkanlardan biri olan Naim Avşar da, "Gürültü geldi bir şey patlamış gibi oldu. Hemen dışarı çıktık, baktık yukarıdan paneller düşüyor. 2-3 arabanın üzerine düştü. İki kişi son anda kurtuldu araba içinde. Allah'a şükür can kaybı yok" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendiCamdaki Kız'da gerçekler ortaya çıktı! Nalan, Sedat ve Cana'nın ihanetini öğrendi
Gören fotoğraf çektiriyor: Gerçek yaşı hesaplansınGören fotoğraf çektiriyor: Gerçek yaşı hesaplansın
Anahtar Kelimeler:
patlama Bahçelievler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Gencin katili, öğretmen babası çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Kahreden gerçek 11 yıl sonra ortaya çıktı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Villadan rezidansa... Aylık kirası şoke etti

Villadan rezidansa... Aylık kirası şoke etti

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu

Açık öğretimde sınav tarihleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yatakta uygunsuz halde yakalayıp öldürmüştü! Cezası belli oldu

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı caninin ifadesi ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.