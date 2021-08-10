Baht Oyunu 8. bölüm 2. fragman yayınlandı! Bora kıskançlık krizine giriyor

Yeni bölümde Ada’nın şirketten ayrılma kararıyla ikili arasında ipler iyice gerilmişken, Ada, şirkete dönmek için Rüzgar aracılığıyla Tuğçe ile bir anlaşma yapacak. Ada’yı yeniden ofiste gören Bora, ona bir ders vermek için imkansız bir görev verecek.

Ünlü popçu Kuzey Batı ile röportaj yapması istenen Ada, Kuzey Batı’yı ikna edip ofise getirince ortalık karışacak. Ada’dan hayli etkilenen Kuzey Batı’nın tavırları Bora’yı rahatsız edince, iki erkek arasındaki gerilim ortalığı fena karıştıracak.

