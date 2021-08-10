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  4. Baht Oyunu 8. bölüm 2. fragman yayınlandı! Bora kıskançlık krizine giriyor

Baht Oyunu 8. bölüm 2. fragman yayınlandı! Bora kıskançlık krizine giriyor

10.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’nun sekizinci bölümünde Ada ve Bora arasında sular durulmuyor.

Yeni bölümde Ada’nın şirketten ayrılma kararıyla ikili arasında ipler iyice gerilmişken, Ada, şirkete dönmek için Rüzgar aracılığıyla Tuğçe ile bir anlaşma yapacak. Ada’yı yeniden ofiste gören Bora, ona bir ders vermek için imkansız bir görev verecek.

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Ünlü popçu Kuzey Batı ile röportaj yapması istenen Ada, Kuzey Batı’yı ikna edip ofise getirince ortalık karışacak. Ada’dan hayli etkilenen Kuzey Batı’nın tavırları Bora’yı rahatsız edince, iki erkek arasındaki gerilim ortalığı fena karıştıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Baht Oyunu dizisi
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