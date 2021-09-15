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Baht Oyunu'nun 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Bora'yı ayırmaya çalışıyorlar

15.09.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her salı Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, herkes birlik olup Bora ve Ada'yı ayırmaya çalışıyor. Bu duruma sinirlenen Bora, Nergis'i karşısına alıp konuşma kararı alıyor.

Baht Oyunu'nun 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Bora'yı ayırmaya çalışıyorlar

Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel ve İdris Nebi Taşkan gibi isimlerin paylaştığı Baht Oyunu dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. 14. bölümde ısrarla birbirlerinden ayrılamayan Bora ve Ada'yı ayırmak için planlar yapılırken; bu duruma öfkelenen Bora, Nergis'e her şeyi anlatma kararı alıyor.

Baht Oyunu'nun 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Bora'yı ayırmaya çalışıyorlar

TUĞÇE VE RÜZGAR İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Bora'yı isteyen Tuğçe ve Ada'yı isteyen Rüzgar iş birliği yapma kararı alıyor. Nergis, Ada'yı Rüzgar'a yakınlaştırma çabalarına hız kesmeden devam ederken; Bora, aşklarına engel olmak isteyenlerin karşısına geçip eteğindeki taşları dökmek istiyor.

İşte Baht Oyunu'nun 14. bölüm fragmanı:

BAHT OYUNU KONUSU NEDİR?

Ada, mutlu bir evliliğin tek şartının ilk aşkla evlenmek olduğuna inanan teyzeleriyle büyümüştür. Hayatını bu doğrultuda şekillendirmek isteyen Ada, ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından aniden terk edilince, onu geri kazanmak için türlü yollar dener. Ancak aşk adayı hiç ummadığı anda bulur ve Ada, Bora ile tanışır. Ada ve Bora'yı, macera dolu bir aşk beklemektedir.

Baht Oyunu'nun 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada ve Bora'yı ayırmaya çalışıyorlar


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Kanal D Aytaç Şaşmaz İdris Nebi Taşkan Baht Oyunu dizisi
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