Baht Oyunu’nun 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Ada artık Bora ile çalışmayacak!

Ada’nın yerine gelen adaylar, bir hayli güzel olunca işler karışır. Bu durumu hazmedemeyen Ada, gelen adaylara yapmadığını bırakmaz. Baht Oyunu’nun 9. bölüm fragmanında; Ada, gelen her adaya farklı bahaneler bulur.

BAHT OYUNU’NUN 9. BÖLÜM FRAGMANI!

Bora, artık Ada’nın kendisi ile birlikte çalışmayacağını söyleyerek, asistanı olarak yeni adaylar bulunması için talimat verir. Gelen asistanlar bir hayli güzel olunca, Ada da ne yapacağını şaşırır. Ada, gelen her adaya farklı bahaneler bulur.

Sonrasında gelen bir isim ise şoke etkisi yaratır...

SON BÖLÜMÜN ÖZETİ

Ada, Bora’ya söylediği yalanı açıklar. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söylüyor.

Ada, Bora’dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla tekrardan şirkete girip Bora’ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgâr’la konuşur. Rüzgar, Ada’ya yardım etmekten başka çaresi olmadığından dolayı soluğu Tuğçe’nin yanında alır. Rüzgâr hangi bahaneyle Tuğçe’den Ada’yı işe geri almasını isteyecektir?

Ada, herkesi şoke eden bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsızlık duyan Bora, Ada’yı zorlar. Tuğçe’yle ikisine imkânsız bir görev verir. Ünlü pop ikonu Kuzey Batı’yla röportaj yapmazlarsa ikisi de işinden olacaktır.

Ada bir taraftan verilen görevi yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftan da Rüzgar’la isimlerinin yazdığı yüzüğü aramaya başlar…

Tuğçe ve Ada, Kuzey Batı röportajına dair planlar yapar. Kuzey’i şirkette gören Bora şoke olmuştur. Bora, Kuzey’in Ada’ya gösterdiği yakınlıktan dolayı rahatız olur.



