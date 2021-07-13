Baht Oyunu'nun Rüzgar'ı İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler sevgilisi sandı

Oyuncu kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, Aslı Sümen, İdris Nebi Taşkan gibi genç yıldızları buluşturan Baht Oyunu dizisi kısa sürede izleyicilerin sevdiği bir dizi haline geldi. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinin başında ise, Rüzgar kaakterine hayat veren İdris Nebi Taşkan geliyor.

1997 İstanbul doğum olan İdris Nebi Taşkan hakkında araştırma yapanlar annesini görünce gözlerine inanamadı.

İdris Nebi Taşkan'ın annesini görenler ilk başta sevgilisi sandı. Sosyal medyaya damga vuran fotoğraf herkesi şaşırttı.

"ANNEM TEK BAŞINA BİZE BAKTI"

İdris Nebi Taşkan'ın annesi Serpil Özsavaner, babasının dedesinden kalma bir otele sahip.

İdris Nebi Taşkan ailesiyle ilgili daha önce yaptığı şu açıklamayla dikkat çekmişti: Sorunlu bir aileydi. 11 yaşındayken boşandılar. Annem çok haksızlığa uğradı. Babamla küçüklüğümden beri fazla görüşmüyorum. Annem tek başına bize bakmak zorunda kaldı.



