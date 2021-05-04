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Baidu sürücüsüz "Robotaxi" hizmetini başlattı

04.05.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli arama motoru ve teknoloji şirketi Baidu, ülkede sürücüsüz ücretli taksi hizmeti "Robotaxi"yi ticari olarak faaliyete soktu.

Baidu sürücüsüz "Robotaxi" hizmetini başlattı

Çin basınındaki haberlere göre, Baidu, söz konusu taksi hizmetini ticari olarak başkent Pekin’in Şıcingşan bölgesindeki Şougang Sanayi Parkı’nda, robotaxi adıyla başlattı.

Baidu'nun söz konusu hizmetini kullanacak yolcuların aracı "Apollo Go" adlı bir mobil uygulamayla telefon üzerinden çağırması gerekiyor.

Araç geldiğinde uygulamadaki karekod ile araç üzerindeki karekodun eşletirilmesiyle araç kapılarını yolcuya açıyor ve yolculuk başlıyor.

İŞTE ÜCRETLENDİRME

Yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafede devreye alınan sürücüsüz ücretli taksi hizmetinde yolculardan her biniş için 30 yuan (yaklaşık 38 Türk Lirası) alınacak.

Şimdilik 10 araçla 8 farklı noktada hizmet veren Baidu, sürücüsüz araç hizmeti zamanla diğer kentlerde de faaliyete girecek.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMA"

Baidu Otonom Sürüş Teknolojisi Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Vang Yünpıng, insansız hizmetlerin tanıtılmasının, otonom sürüşün ticarileştirilmesi açısından önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Birkaç yıldır geliştirme ve deneme çalışmalarını sürdüren Baidu'nun sürücüsüz araç filosunda 500 otonom araç bulunuyor.

Baidu, Ekim 2020’den bu yana Pekin’in Haydien, Şunyi ve Daşing bölgesi dahil birçok semtinde test sürüşleri yapıyordu.

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Ülkede Baidu dışında taksi çağırma firması Didi’nin de kendi sürücüsüz araç çalışması bulunuyor.

(AA)

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Çin
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