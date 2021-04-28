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Sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

28.04.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dördüncü Dijital Çin Zirvesi’nde Çinli bir şirket tarafından üretilen sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi.

Sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

Çin’in Fujian eyaletinin başkenti Fuzhou’da dördüncüsü gerçekleştirilen Dijital Çin Zirvesi’nde, sürücüsüz drone taksiler tanıtıldı.

Çin’de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu

İnsan taşınabilen mega drone’lar üreten Çinli Ehang firması tarafından geliştirilen otonom hava aracı, iki yolcusuyla uçuş gerçekleştirdi.

Çin’de sürücüsüz drone taksi 2 yolcusuyla uçtu-1

ARKASINDA 4G VE 5G TEKNOLOJİLERİ VAR

Yolcuların varış noktasına gitme talimatı vermek için sadece bir düğmeye basmalarının yeterli olduğu drone taksiler, yer kontrol merkezi ile iletişim için 4G ve 5G teknolojilerini kullanıyor. Drone taksiler güvenli ve çevre dostu olması ile öne çıkıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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