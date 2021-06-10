Bakalım onları tanıyabilecek misiniz? İşte ünlülerin çocukluk halleri

Günümüzde sergilediği oyunculuk performansları ve dillerden düşmeyen şarkıları ile ünlülerin çocukluk halleri dikkat çekiyor. Şimdilerde çok iyi tanıdığımızı düşündüğümüz, hayranı olduğumuz o isimlerin yıllar içindeki büyük değişimi adeta görenleri şaşkına çeviriyor. Peki hangi ünlü isimler yıllar içinde büyük değişim yaşarken, hangi isimler hala aynı yüz hatlarına sahip. İşte müzik ve televizyon dünyasının ünlü isimleri ve çocukluk fotoğrafları...

İşte ünlülerin çocukluk halleri!

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.

Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...

Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.

KIVANÇ TATLITUĞ Aşk-ı Memnu başta olmak üzere rol aldığı birçok dizi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Kııvanç Tatlıtuğ.

Bu minik erkek çocuğu şimdiler en büyük pop müzik sanatçısı

Ettiği danslar ile bir akım başlatan, Dudu, Yolla, Ölürüm Sana gibi dillerden düşmeyen o parçaların sahibi

TARKAN Kendileri Tarkan Tevetoğlu namı diğer Megastar'ımız. O zamanlardan belliymiş edeceği danslar..

Kendisi de annesi gibi çok başarılı bir oyuncu. Birçok dizide aldığı rolle adından söz ettiren bir isim...

Bakışları ve saç rengi halen daha aynı olması bu küçük kızın kim olduğunu bulmanıza yardımcı olabilir.

YASEMİN ALLEN Oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun ve İngiliz bir babanın kızı olan Yasemin Allen, şimdilerde Exxen paltaformunun Olağan Şüpheliler dizisinde rol alıyor.

KENAN DOĞULU Aşk şarkılarının büyük bestecisi 90'lı yıllardan günümüze kadar popülerliğini koruyan ünlü popçu Kenan Doğulu'nun yüzü siması pekte değişmemiş gibi.

ENGİN AKYÜREK Katıldığı yetenek yarışması ile hayatımıza giren başarılı oyuncu Engin Akyürek, şimdilerde dizilerin aranan yüzü haline geldi. Son olarak ise Sefirin Kızı dizisinde Sancar Efe'yi canlandırmıştı.

Bu uyuyan güzel 2002 yılında katıldığı Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanmıştır.

AZRA AKIN 39 yaşındaki Azra Akın, kainat güzeli olduktan sonra mankenlik ve oyunculuk hayatına devam emiştir. Son zamanlarda ise ekranlardan uzakta oğlu ile vakit geçirmektedir.

Daha ilk bakışta kim olduğu anlaşılan bu ünlümüz çocukluğundaki güzelliği ile kendisine hayran bırakıyor.

Şimdilerde kendisi de bir anne olan ünlü oyununun kızı ile benzerliği ise gözlerden kaçmıyor.

CEYDA ATEŞ 'Adını Feriha Koydum' ve 'Yılanların Öcü' gibi dizilerde ününe ün katan başarılı oyuncu anne olduktan sonra ekranlardan uzakta bir hayatı tercih etti.

Ablası ile poz veren bu minik erkek çocuğu ise şimdiler sunduğu radyo programlarıyla adından söz ettiren başarılı bir oyuncu..

CEYHUN YILMAZ Hayat Bilgisi'nde ruhi karakterini canlandırması ile büyük bir sempati kazan başarılı oyuncu Ceyhun Yılmaz, yaptığı radyo programı ile tanınmaktadır.

Ağzı yüzü yara bere içinde ve kısacık saçlarıyla okulun haylaz kızı ise ünlü oyuncu Özge Özpirinçi'dir.

Hala aynı gülüşe sahip başarılı oyuncu rol aldığı tüm projelerde adından söz ettirmeyi başarıyor.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ Öte yandan güzel oyuncu verdiği müjde ile anne olmaya hazırlanıyor.

Mikrofona ve şarkı söylemeye merakı çocukluk yıllarına dayanan minik kız çocuğu günümüzde en çok dinlenen isimlerden birisi

BENGÜ Şimdilerde ikinci kez hamile olan şarkıcı, bir erkek çocuğu bekliyor.

Sinirli bakışları ile pek bir kimseye benzetilemeyen bu minik bebek ise şimdilerde 40'lı yaşlarını yaşayan başarılı bir oyuncu.

NEHİR ERDOĞAN İlk olarak TRT ekranlarında yayınlanan Koçum Benim Adlı dizide rol almasıyla yıldızı parlayan Erdoğan, birçok proje de yer almıştır.

Müsamere de çekilmiş fotoğrafıyla epey süslü görülen ünlümüz ise yine kendisini gözlerinden ele veriyor.

PELİN KARAHAN Bir döneme damgasını vuran Kavak Yelleri adlı dizide Aslı karakterine hayat vermesiyle adı Aslı olarak kalan başarılı oyuncumuz şimdilerde iki erkek evlat annesi...

Gülünce kısılan gözleri aynı diyebiliriz. Son zamanların en çok konuşulan isimlerin başında gelen bu ünlü isim ise

SERENAY SARIKAYA Sarıkaya, oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor.

Tanımamak elde değil! Son zamanlarda yıldızı parlayan oyuncuların başına gelen Hande Erçel olur kendileri ki gülüşü gerçekten aynı...

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşk ile ön planda olan Erçel, günümüz dizilerinin aranan yüzlerinden birisi.

Annesinin kucağındaki minik güzellik ise yine her zamanki gibi neşe saçıyor.

Şimdiki hali ile bu hali arasında dünyalar kadar fark olan oyuncumuz elbette Ezgi Mola

Masumlar Apartmanı adlı dizide Safiye karakteriyle ön plana çıkan Mola, eğlenceli kişiliği ile de dikkat çekiyor...

Son zamanlarda ekran önünde pek yer almasa da kendisi çok başarılı bir oyuncudur.

BURCU KARA 41 yaşındaki başarılı oyuncu, Haziran Gecesi, Elveda Derken, Romantik komedi gibi başarılı projelerde başrol oynamıştır.

Yine yüzü hiç değişmeyen ünlülerimizden bir kız çocuğu...

BERRAK TÜZÜNATAÇ Cesur pozları, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile sık sık adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, hala masum bir güzelliğe sahip

Babasının kucağındaki bu minik kız çocuğu şimdilerde iki çocuk annesi başarılı bir oyuncu.

CEYDA DÜVENCİ 44 yaşındaki Düvenci, eşi Bülent Şakrak ile tiyatro serüvenine devam ederken aynı zamanda çocuk gelişimine merak sararak bir kitap çıkarmıştır.

Rol adlığı fenomen diziyle adından söz ettiren bu masum güzellik ise Eda Ece'dir.

EDA ECE Yasak Elma'nın Yıldızı Eda Ece yine kendisine hayran bıraktı...

Şimdiler 40'lı yaşlarını yaşayan bu güzellik ise tescilli güzellerimizden Arzum Onan'dır.

ARZUM ONAN Sahra dizisinde sergilediği oyunculuk ile zirveyi yaşayan oyuncu ve eski manken eşi Mehmet Aslantuğ ile yıllar sonra ekranlara dönmeyi planlıyor.

Ürkek bakışlar ile poz veren başarılı oyuncu ise Engin Altan Düzyatan'dır.