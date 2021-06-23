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Bakan Akar: Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil

23.06.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil. Afganistan'da mevcudiyetimiz zaten var." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlamanın arayışı içindeyiz. Şu anda mevcudiyetimiz orada zaten var, asker göndermek gibi durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle teması sürdürüyoruz, arayış içindeyiz.

Çalışmalar tamamlandığında gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan Kabil Havaalanı önemli, oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz her şey Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için.”

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Hulusi Akar
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