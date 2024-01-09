Bakan bir daha baktı...Makyajsız hali ile poz veren Bergüzar Korel sade güzelliği ile göz doldurdu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bergüzar Korel Londra-İstanbul arasında mekik dokurken sık sık hayatına dair detayları paylaşıyor.

Bu paylaşımlarla dikkat çeken oyuncunun geçtiğimiz günlerde Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda "Kur'an'ın Türkçesi mecburi ders olsun, ülkede ne hırsız kalır ne tarikat ne cemaat" açıklamasında bulunduğu iddia edilmişti.

Açıklama sosyal medyada hızla yayıldı ve tepki çekmişti. Bunun üzerine ünlü oyuncu Bergüzar Korel hemen bir paylaşımda bulunmştu.

Instagram hesabından açıklama yapan Korel, bu paylaşımların kendisine ait olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Bergüzar Korel bu kez makyajsız bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun makyajsız doğal güzelliği dikkat çekti.





