HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

03.04.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-5 Nisan tarihilerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-5 Nisan tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda, Ukrayna dahil Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi; NATO’nun Asya-Pasifik ortaklarının dışişleri bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek ayrı bir oturumda ise bu bölgedeki gelişmelerin ele alınması ön görülüyor.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildiİlk yerli otomobil Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edildi
AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"AK Partili belediye başkanları uyardı, İmamoğlu teşekkür etti! "Allah onlardan razı olsun"
Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!Son anketi açıkladı: Çok konuşulacak sonuçlar!
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Bizzat teklif etti! Kararını verdi

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Mart enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı

Vatandaşın talebine verdiği yanıt gündem oldu! Erdoğan'ın yanına gelip...

Vatandaşın talebine verdiği yanıt gündem oldu! Erdoğan'ın yanına gelip...

6 il daha afet bölgesi ilan edildi!

6 il daha afet bölgesi ilan edildi!

Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!

Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!

İlginizi Çekebilir

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.