Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-5 Nisan tarihlerinde NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Toplantıda, Ukrayna dahil Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun değerlendirilmesi; NATO’nun Asya-Pasifik ortaklarının dışişleri bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek ayrı bir oturumda ise bu bölgedeki gelişmelerin ele alınması ön görülüyor.
Bakan Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. (DHA)