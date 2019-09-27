HABER

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:12 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'ta açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' mesajı!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

  • Kararlıyız adımlarımızı buna göre atacağız.

  • Eğer oyalama devam ederse devam ederse başımızın çaresine bakarız. Gelinen noktadan memnun değiliz. Amerikalılara bunu açıkça söyledik. ABD ile anlaşamazsak terör örgütünü temizleriz.

  • Bu cinayeti işleyenlerin cezalandırılması lazım. Suudi Arabistan'dan maalesef bu durum hakkında bir iş birliği görmedik. Henüz daha cevaplanmamış sorular var. Ceset nerede?, Yerel işbirlikçi kim? Bu aydınlanmamış soruların cevabını bilmek istiyoruz. Hak yerini bulması lazım. Bizim onlarla ikili ilişkilerimizde sorun yoktur. Bizim için bu mesele adalet ve hukuk meselesidir.
Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu güvenli bölge ABD

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

Pendik'te deprem nedeniyle çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te bir bina tahliye edildi

Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.