Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız, yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün… Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 🇹🇷 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 19, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır