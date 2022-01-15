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  4. Bakan Hulusi Akar duyurdu! Cezalandırma operasyonu sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Hulusi Akar duyurdu! Cezalandırma operasyonu sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi

15.01.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısının ardından başlatılan operasyon ile ilgili konuştu. Bakan Akar, "Cezalandırma operasyonları sonucunda 44 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Akar ayrıca, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

Bakan Hulusi Akar duyurdu! Cezalandırma operasyonu sonucu 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale hudut hattındaki terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Teröristlerin hain EYP'li saldırısında 3 kahraman Mehmetçik'in şehit olduğunu hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz."

Şehitlere bir kez daha rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Akar, "Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

AA

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