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  4. Bakan Mustafa Varank'tan uzaya başvuru çağrısı! 20 gün sonra süre doluyor

Bakan Mustafa Varank'tan uzaya başvuru çağrısı! 20 gün sonra süre doluyor

03.06.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Uzay Programı çerçevesinde 1 Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme süreci başlatılmış ve başvurular açılmıştı. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’na uzaya.gov.tr adresi üzerinden 5 milyon kişinin tıkladığını, 36 bin kişinin kayıt yaptırdığını ve 460 kişinin uzaya götürülebilecek halde olduğunu dile getirmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise şartları sağlayan herkesi başvuru yapmaya davet etti.

Bakan Mustafa Varank'tan uzaya başvuru çağrısı! 20 gün sonra süre doluyor

DHA'nın haberine göre; Aksaray Belediyesi'nce düzenlenen ve Solo Türk gösterisiyle başlayan 'Aksaray Bilim Festivali'nin açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan uzaya başvuru çağrısı geldi. Bakan Varank, uzaya gidecek vatandaşın, gençlere rol model olacağını da kaydetti.

"HERKESİ UZAY YOLCULUĞUNA BAŞVURMAYA DAVET EDİYORUM"

Bakan Varank, "2023 yılında bir Türk vatandaşını bilimsel faaliyetler yürütmek üzere uluslararası uzay istasyonuna göndereceğimizi duyurmuştuk. Uzaya vatandaşını gönderen sayılı ülkeler arasında yerimizi almış olacağız. Gidecek vatandaşımızın seçimi için 23 Haziran 2022 saat 20.23'e kadar 'uzaya.gov.tr' internet adresinden başvuruları kabul etmeye başladık. Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan sonra oluşan ilgiden ziyadesiyle memnunum. Ben şartları sağlayan herkesi uzay yolculuğu için başvurmaya davet ediyorum. Uzaya gidecek vatandaşımız, yapacağı bilimsel çalışmaların yanında gençlerimize bir rol model de olacak. Bu sayede gençlerimiz uzaya ve havacılığa çok daha fazla ilgi gösterecekler. Üniversite mezunu 45 yaşından genç ve belirli bölümlerde, özellikle mühendislik ve temel bilimler alanında mezun olmuş arkadaşlarımızı bu çalışmaya davet ediyorum" diye konuştu.

TUA

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: 460 kişi uzaya götürülebilecek haldeTürkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım: 460 kişi uzaya götürülebilecek halde

AA'nın haberine göre ise Uzay yolcusu adaylarında aranacak genel şartlar ise şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 45 yaşından küçük olmak, kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması."

Aday seçiminde aranacak genel sağlık kriterleri ise şöyle:

"Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olmak, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak, protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak, kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak, alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak ve epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olmak."

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Mustafa Varank
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