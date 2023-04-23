Bakan Nebati'den çok konuşulacak 'soğan cücüğü' önerisi: "Ya mübarek adam!" diyerek seslendi... Yoğurt ikramını geri çevirdi

Bakan Nebati vatandaşlarla bayramlaşmak için geldiği Mersin’in Silifke ilçesinde otobüs üzerinde yoğurt istedi. AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt’un yoğurt ikramı üzerine Bakan Nebati, "Biri yerken başkası bakmaz, o yüzden sonra yiyeceğim" diyerek isteği geri çevirdi. Nebati ayrıca soğanla ilgili de dikkat çeken bir mesaj verdi.

"NÖRÜRSÜNÜZ?"

AK Parti Mersin Milletvekili adayı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Mersin’in Silifke İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Vatandaşlara Silifke şivesi ile "Nörürsünüz?" diye seslenen Bakan Nebati şöyle konuştu:

“Şimdi ben İstanbul’da siyaset yaptım, milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı, bakan yardımcılığı, en son da bakanlık. Ama Urfalıyım. Urfa’nın Türkmen gelini var. Silifke’nin Türkmen kızı var. Biz kardeşleriz. Kızımız, gelinimiz Silifke’deyiz. Silifke’nin yoğurdunun tadına doyum olmaz. İlçe başkanım, bize 'Silifke yoğurdu meşhur' dedin. Ben bilmiyorum. Tadını yemeden nereden bileceğiz. Söylüyor, tattırmıyor. İyi güzel de bayramlaşmaya geldik. Ama Silifke’nin yoğurdunun tadına bakmak gerekir. İlçe Başkanı diyor ki 'Yoğurdumuz güzel'. Ama Kurban Bayramı'nı bekleyecekmişiz. 2 ay 10 gün bekle babam bekle. Niye? Kavurma ile güzel olurmuş. Ne yapalım, ben de Erdemli ilçesinden patatesli peynirli sıkmamı yerim. Kurban Bayramı gelsin etle yoğurdumuzu yiyelim.”

"EKONOMİMİZ BÜYÜDÜĞÜ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADILAR"

Bakan Nebati konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunlar hemen salgında Türkiye kötüye gidecek diye beklediler. Dünyanın en başarılı ülkeleri arasında Türkiye ender ülkelerden biri oldu. Üzüldüler. Karalar bağladılar. İnsanlar hastanelere rahatlıkla gittiler. 'Ne yapacaksınız şehir hastanelerini' diye dalga geçtiler. Hastalarımız ücretsiz tedavi edildi. Ekonomimiz büyüdüğü için, istihdam arttığı için hayal kırıklığına uğradılar. Tam savaş geldi. Tamam dediler. Rusya Ukrayna savaşı en yakın olan coğrafya biz olduğumuz için Türkiye devrilir. Bizim içimizdekiler diyor bunu. Baktılar ki, yine geçen yıl 5,6 ondan önceki yıl 11,4 büyüdük. Onlar bir hayal kırıklığı daha yaşadılar. Çünkü onlar Türkiye’yi zayıf ve yani kendileri gibi görüyorlar.”

"TEKNOLOJİDEN ANLAMAZLAR DİYE EZİK EZİK ORADA BURADA DOLANIRLAR"

İHA ve SİHA’ların teröristlerin korkulu rüyası olduğunu belirten Bakan Nebati, “Hele hele 'Türkler bir şey yapmaz. Türkler bilmez. Teknolojiden anlamazlar' diye ezik ezik orada burada dolanırlar. Halbuki bilmiyorlar. Türkiye 21 yılda İHA’yı SİHA’yı üretti mi üretti. Bombaları teröristlerin kafasına indirdi mi indirdi. Şu an kafalarını çıkaramıyorlar. Türkiye havaalanları içinde yarışa girdi. 50’inin üzerinde havaalanı açıldı. Nasıl oldu? Çünkü Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan var” dedi.

"SEN SECCADENİN NE OLDUĞUNU BİLMİYORSUN"

“Ayakkabıları ile seccadenin üzerine basarlar” diyen Bakan Nebati, “Onun için 'Efendim bilmiyorduk' derler. Zaten bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilmiyorsun. Sen seccadenin ne olduğunu bilsen ayakkabınla seccadenin üzerine basar mısın? Uçaklar, gemi, helikopter üretiyoruz. 'Türkiye üretmez' dediniz. Sen Türkleri, Türkiye’yi tanımıyorsun. Türkler çılgındır. Yola çıktı mı, iyi bir liderle devirip gider Allah’ın izni ile” dedi.

ÇOK KONUŞULACAK 'SOĞAN' MESAJI: CÜCÜĞÜYLE OYNAYIN BİRAZ

“Şimdi onlar mevsimsel şartlardan dolayı oynayan fiyatlarla soğanı konuşurlar” diyen Bakan Nebati şöyle devam etti:

“'Soğan şu fiyata, bu fiyata gitti' diyorlar. Şimdi yeni ürünler çıktı ya, soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı ya, ben de onlara diyorum ki 'Git cücüğü ile oynayın biraz, cücüğü ile'. Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim ne olacak bu İHA’lar SİHA’lar, uçaklar, yollar ne işe yarıyor?' Be mübarek adam! Silifke’nin yoğurdunu, çileğini Ankara ile İstanbul’da yemek için yol lazım, yol. Ama bunu bilmezler, anlamazlar.”

Konuşma sonrası otobüsten inmek üzere olan Bakan Nebati’ye çömlekte Silifke yoğurdu ikram etmek isteyen AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt’a, Bakan Nebati şunları söyledi:

“Biz Türklerin bir adeti var. Biri yerken başkası bakmaz. Onun için bunu sonra yiyeceğim. Kimsenin önünde yemem. Hamile kardeşlerimiz vardır. Terleyen vardır. Karnı aç olan vardır. Teşkilatlarımız gün içerisinde yoruldu. Canı çeken vardır. Bende burada yoğurdu götüreceğim öyle yok. Beni düşüremezsin.”

(İHA)

