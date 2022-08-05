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Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu! Kültür Tarihi dersi geliyor

05.08.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu. "Bunu ilk defa açıklıyorum" diyen Bakan Özer, "Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" dedi.

Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu! Kültür Tarihi dersi geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni bir dersin müfredata ekleneceğini duyurdu. İstanbul'da katıldığı bir programda konuşan Bakan Özer, Kültür Tarihi dersiyle ilgili hazırlıkların bitmek üzere olduğunu açıkladı.

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KÜTÜPHANE AÇILIŞINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katıldı.

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"HAZIRLIKLARI BİTMEK ÜZERE"

Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Milli Eğitim Bakanı ders
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