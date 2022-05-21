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MEB çalışmaları tamamladı! Bakan Özer duyurdu: Yeni eğitim öğretimde...

21.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarına yardımcı kaynakları hazır bulundurmak için çalışmalarını tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Özer, "İnşallah gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm öğrencilerimiz okula başlamalarının heyecanını yaşadıkları ilk gün yardımcı kaynaklarını da sıralarında bulacaklar" açıklamasını yaptı.

MEB çalışmaları tamamladı! Bakan Özer duyurdu: Yeni eğitim öğretimde...

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni yaptığı çalışmada eylül ayında 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrenciler için illere gönderecek ve kitaplar ders yılı başında öğrencilerin sıralarında olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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100 MİLYON YARDIMCI KAYNAK KİTABI ÖĞRENCİLERİN SIRASINDA OLACAK

Bakanlık öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarının telafi edilmesi ve öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla tüm kademe ve sınıf seviyesindeki öğrencilere yönelik her ay yardımcı kaynak paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor bununla birlikte ekim ayından itibaren basılı olarak da öğrencilere ulaştırıyor.

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Şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştıran Bakanlık, eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde gelecek eğitim öğretim yılının başında öğrencilerin sıralarına yardımcı kaynakları hazır bulundurmak için çalışmalarını tamamladı. Bakanlık eylül ayında 100 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrenciler için illere gönderecek ve kitaplar ders yılı başında öğrencilerin sıralarında olacak. Gönderilecek yardımcı kaynaklar, tüm eğitim kademeleri için hazırlanan 85 yardımcı kaynak ve 7 öğretmen kılavuzundan oluşuyor.

BAKAN ÖZER: BU SÜREÇ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yardımcı kaynaklarla ilgili yapılan çalışmadan ailelerin ve öğrencilerin çok memnun olduğunu, bu konuda olumlu dönüşler aldıklarını söyledi. Öğretmen, öğrenci ve velilerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydeden Özer, şunları ifade etti:

“Her ay ilkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerinde öğrencilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir yardımcı kaynak paketi paylaştık. Bu kaynakları ekim ayından itibaren basılı olarak da öğrencilerimize gönderiyoruz. Öğrencilerimizin ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra okula başladıkları ilk gün sıralarında yardımcı kaynakları da bulmaları için tüm çalışmalarımızı da tamamladık. İnşallah gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm öğrencilerimiz okula başlamalarının heyecanını yaşadıkları ilk gün yardımcı kaynaklarını da sıralarında bulacaklar. Bu süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Salgın sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek ve sınav sürecindeki öğrencilerimizi desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz."

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