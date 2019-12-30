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  4. Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'ye yerli otomobil cevabı: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil

Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'ye yerli otomobil cevabı: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil

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GÜNDEM  | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yerli otomobil ile ilgili "Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki mucize" şeklindeki sözlerine yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Onun pilden anladığı C4'e takılan pil" dedi.

Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'ye yerli otomobil cevabı: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin yerli otomobil ile ilgili sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan canlı yayında çok çarpıcı cevap geldi. Soylu, Temelli'ye cevap olarak "Onun pilden anladığı C4'e takılan pil" dedi.

İşte Bakan Soylu'nun o açıklaması:

"Milletimizin bundan çok mutlu olduğu aşikar. Bundan mutlu olunmaz mı? Bundan mutlu olunur. Tabii CHP'deki arkadaşımızın yaklaşımı, zannediyorum kalıtımsal bir şey. Bu, doğru bir şey değil. Bunu dönüştürmek lazım. Biz, iyide, güzelde, doğruda rekabet etmeliyiz. CHP yöneticilerine bizim tavsiyemiz; 'Biz çok daha iyiyi yapacağızı, biz daha kısa zamanda yapacağızı, daha az maliyetle daha güzelini yapacağızı, daha çok ihraç edeceğizi' önermeleridir. Yeni dünya bu.

PİL DEYİNCE PATLAYICI ANLAR

Sezai Temelli'ye söyleyeceğim bir tek şey var. O, 'pil' deyince, el yapımı patlayıcı, C4 ile ilgili yapılan patlayıcıdan anlar. Bu, elektrikli, pilli arabalardan anlamaz. Onun alanı da değil. Onun için onlarla öyle bir tartışmayı yapmanın çok büyük bir anlamı yoktur. Onların hangi alanlarda ihtisas gösterdiği apaçık ortada."

"ELLER MARS'A BİZ PİLLİ ARABAYA"

Temelli, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin tanıtımının yapıldığını anımsatarak şu sözleri söylemişti:

"Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'eller aya bizler yaya' şimdi bu değişti 'eller Mars'a bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar. Bunu öyle bir anlatıyor ki, mucize. Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar."

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Anahtar Kelimeler:
hdp Sezai Temelli yerli otomobil süleyman soylu

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