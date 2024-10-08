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Bakan Yerlikaya duyurdu! Telegram ve Discord'daki C31K isimli grubun yöneticisi olan 2 çocuk muhafaza altına alındı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.10.2024 19:08
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Telegram ve Discord'da yer alan C31K isimli grubun yöneticileri olan “Hz. Ebu Cehil” kullanıcı adlı E.K. ile ‘’Arda Bateman’’ kullanıcı adlı A.T isimli çocukların polis tarafından muhafaza altına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, iki çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Telegram ve Discord'daki C31K isimli grubun yöneticisi olan 2 çocuk muhafaza altına alındı

Sosyal medya platformları üzerinden çocuklara şantaj yapıldığı iddialarının ardından operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord ve Telegram'daki C31K isimli grup yöneticilerinin muhafaza altına alındığını ve ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağını açıkladı.

"GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Telegram ve Discord sosyal paylaşım platformlarında aktif olarak yer alan C31K isimli grup yöneticilerinden “Hz. Ebu Cehil” olarak adı geçen şahsın E.K. adlı çocuk olduğu belirlenmiş ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır.

'Arda Bateman' olarak adı geçen şahsın ise A.T adlı çocuk olduğu belirlenmiş İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce muhafaza altına alınmıştır. İfadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır.

Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız.

Çocuklarımızı cinsel istismara zorlayan zorbalarla, kadına şiddet eğiliminde olup kin ve nefret yayanlarla görülecek hesabımız var! Siber dünyanın hangi deliğine saklanırsanız saklanın, siber devriyelerimiz sizi tek tek bulup adalete teslim edecektir.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; kadına şiddet ve cinsel istismar gibi suçlara eğilimli olan suç odaklarıyla mücadelemiz her alanda devam edecektir.

Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle huzur ve güveni sağlamak için varız. Bundan geri adım atmayız"

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ali Yerlikaya
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