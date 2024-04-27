İnsan canı bu kadar ucuz mu? Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal hareket: Seyir halindeyken yaptılar

Şehirlerarası yolcu otobüsünde şoförler seyir halindeyken yer değiştirdi. Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı.

YOLCU ÇEKTİ

İddiaya göre 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan, Gaziantep'e hareket eden özel bir firmaya ait otobüsün şoförleri seyir halindeyken yer değiştirdi. Saat 05.00 sıralarında Ankara'da gerçekleştiği öne sürülen değişim bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde seyir halinde ayağa kalkan şoför ile yedek şoförün yer değiştirdiği sırada otobüsün sağa sola yalpaladığı görülüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





