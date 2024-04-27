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  4. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal hareket: Seyir halindeyken yaptılar

İnsan canı bu kadar ucuz mu? Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal hareket: Seyir halindeyken yaptılar

27.04.2024 13:31
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İstanbul'dan Gaziantep'e giden bir yolcu otobüsünde çekilen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Seyir halinde ilerleyen otobüsteki sürücü bir başka sürücüyle hareket halindeyken yer değiştirdi. Görüntüler akıllara durgunluk verirken sosyal medyada büyük tepki çekti.

Şehirlerarası yolcu otobüsünde şoförler seyir halindeyken yer değiştirdi. Görüntüleri görenler gözlerine inanamadı.

Başlıksız-12

YOLCU ÇEKTİ

İddiaya göre 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan, Gaziantep'e hareket eden özel bir firmaya ait otobüsün şoförleri seyir halindeyken yer değiştirdi. Saat 05.00 sıralarında Ankara'da gerçekleştiği öne sürülen değişim bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde seyir halinde ayağa kalkan şoför ile yedek şoförün yer değiştirdiği sırada otobüsün sağa sola yalpaladığı görülüyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otobüs şehirlerarası seyahat
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