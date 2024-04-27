HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Antalya! Otomobille kanala uçtu, öldü sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı: 'Çok panik yapıyordu, sakinleştirmeye çalıştık ama...'

Yer: Antalya! Otomobille kanala uçtu, öldü sanıldı ama gerçek bambaşka çıktı: 'Çok panik yapıyordu, sakinleştirmeye çalıştık ama...'

27.04.2024 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Otomobille su kanalına uçan şahsı herkes öldü sandı. Fakat su kanalına uçan araçtan çıkarak yüzerek kurtulan şahsın yaptığı şey hayretlere düşürdü. Görgü tanıkları olayı anlattı. İşte haberin tüm detayları!

Antalya’da kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki sürücü, kanaldan yüzerek çıkıp olay yerinden kaçtı. Aracın yaklaşık 1 buçuk ay önce satışını yapıp devrinin henüz alınmadığını belirten ruhsat sahibi kadın ise olay yerine geldiğindeki ilk sözü, “Allah’tan içinde kimse yok” oldu. Kazanın görgü şahidi bir genç ise, “Sürücü çok paniklemişti, yüzerek kanaldan çıktı, ardından kaçtı” dedi.

AW191453_02

KANALDAN YÜZEREK ÇIKMIŞ VE...

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’ndeki Nene Hatun Caddesi ile İbn-i Sinan Sokak kesişiminde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LUB 73 plakalı otomobilin önce kaldırıma çarpıp ardından su kanalına uçtuğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları kontrolde herhangi bir kişinin olmadığını tespit etti. Bunun üzerine görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, sürücünün araçtan çıktıktan sonra yüzerek kanaldan çıktığını ve ardından panikleyerek kaçtığını belirledi. Trafik polisinin araç plakasından yaptığı sorgulamada, aracın Gülfer Hanedar adına kayıtlı olduğu belirlendi.

AW191453_03

"ARABAYI SATTIM, PARASINI ALDIM AMA DEVRİNİ ALMADI"

Ekiplerin haber vermesiyle kaza yerine gelen Hanedar, aracı Halil isminde bir galerice yaklaşık 1 buçuk ay önce sattığını, parasını almasına rağmen karşı tarafın devrini henüz üzerine almadığını söyledi. Gazetecilere de açıklamada bulunan Hanedar, “Arabayı satmıştım, parasını aldım ancak devrini henüz üzerine almadı. Kaza olunca beni aradılar. Allah’tan içinde kimse yok, ona sevindik. Galericiye satmıştım. Onun sürüp sürmediği de belli değil, ulaşamıyorum da” diye konuştu.

AW191453_04

Kazayı görenlerden Musa Kont isimli genç ise “Araba aniden fren yaptı ve kanala uçtuktan sonra sürücü yüzerek çıktı. Adam çok panik yapıyordu, sakinleştirmeye çalıştık ama kaçtı gitti” dedi.

AW191453_10

Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, araç çekiciyle su kanalından çıkartılarak otoparka götürüldü.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'de terör estiren saldırgan 2 kişiyi bıçakla yaraladı: Engel olmak isteyenp polisin üzerine yürüyünce...Küçükçekmece'de terör estiren saldırgan 2 kişiyi bıçakla yaraladı: Engel olmak isteyenp polisin üzerine yürüyünce...
Her yerde sıcaklıklar yükseldi! Onlar hala kar altında baharı bekliyorHer yerde sıcaklıklar yükseldi! Onlar hala kar altında baharı bekliyor
Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal hareket: Seyir halindeyken yaptılarŞehirlerarası yolcu otobüsünde skandal hareket: Seyir halindeyken yaptılar
Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
En Çok Okunan Haberler
6 yıl sonra ilk kez! Aziz Yıldırım toplantıya tekneyle katıldı... Başkan adayına tepki gösterdi

6 yıl sonra ilk kez! Aziz Yıldırım toplantıya tekneyle katıldı... Başkan adayına tepki gösterdi

İYİ Parti'de kurultay günü: 4 aday yarışıyor! Akşener böyle veda etti

İYİ Parti'de kurultay günü: 4 aday yarışıyor! Akşener böyle veda etti

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler

'Şakası yok' Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan sözler

Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal hareket: Seyir halindeyken yaptılar

Şehirlerarası yolcu otobüsünde skandal hareket: Seyir halindeyken yaptılar

Yaşanan akılalmaz olayı görgü tanıkları anlattı!

Yaşanan akılalmaz olayı görgü tanıkları anlattı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.