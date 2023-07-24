Bakımevinde skandal görüntüler: Yatalak hastalara şiddet uyguladılar, o anları da sosyal medyadan paylaştılar!

İstanbul Silivri'de özel bir bakımevindeki çalışanların, hastalara uyguladığı şiddet anlarına ait video sosyal medyada infiale yol açtı. Skandal görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan bakımevi çalışanları büyük tepki çekti.

HASTALARA ŞİDDET UYGULADILAR

Görüntülerde bakımevinde çalışan bir kişinin, yatalak bir hastaya önce küfredip ardından fiziksel şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye sorduğu görüldü. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydetti.

SOSYAL MEDYADA İNFİALE YOL AÇTI

Yürekleri sızlatan görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı büyük tepki gösterdi.

SORUŞTURMA TAMAMLANANA KADAR KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, skandal görüntüler sonrası açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri’de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur.

Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Silivri'deki bir engelli bakımevi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. (AA-İHA)

