HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakımevinde skandal görüntüler: Yatalak hastalara şiddet uyguladılar, o anları da sosyal medyadan paylaştılar!

Bakımevinde skandal görüntüler: Yatalak hastalara şiddet uyguladılar, o anları da sosyal medyadan paylaştılar!

24.07.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Silivri ilçesindeki özel bir bakımevinden skandal görüntüler geldi. Sosyal medyada infiale yol açan ve gündem olan videoda, hasta bakıcıların, yatalak hastalara şiddet uyguladığı görüldü. Tepki çeken görüntülere ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama yapıldı. İşte haberin detayları...

Bakımevinde skandal görüntüler: Yatalak hastalara şiddet uyguladılar, o anları da sosyal medyadan paylaştılar!

İstanbul Silivri'de özel bir bakımevindeki çalışanların, hastalara uyguladığı şiddet anlarına ait video sosyal medyada infiale yol açtı. Skandal görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan bakımevi çalışanları büyük tepki çekti.

HASTALARA ŞİDDET UYGULADILAR

Görüntülerde bakımevinde çalışan bir kişinin, yatalak bir hastaya önce küfredip ardından fiziksel şiddet uygulayarak, "Beni seviyor musun?" diye sorduğu görüldü. Görüntüyü çeken kişi ise o anları gülerek kaydetti.

ef

SOSYAL MEDYADA İNFİALE YOL AÇTI

Yürekleri sızlatan görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı büyük tepki gösterdi.

SORUŞTURMA TAMAMLANANA KADAR KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, skandal görüntüler sonrası açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan İstanbul’da özel bir bakımevinde görev yapan personelin hastaya hakaret ettiği ve şiddet uyguladığı görüntülerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Silivri’de özel bir bakımevinde meydana gelen olayın paylaşılmasının ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle ilgili bakım merkezine giderek gerekli incelemelerde bulunmuştur.

Görüntülerde yer alan personelin iş akdi özel bakım merkezi tarafından derhal feshedilmiş, ayrıca söz konusu şahıs ile ilgili olarak tarafımızdan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Olayın gerçekleştiği özel bakım merkezinin idari soruşturma tamamlanana kadar kapatılmasına, hizmet alan vatandaşlarımızın güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Silivri'deki bir engelli bakımevi hakkında soruşturma başlatıldığını, bakım merkezinin faaliyetlerine son verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. (AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İmamoğlu aday olmazsa kimi aday görmek istersiniz?" Seçmenlerin tercihi dikkat çekti: Sarıgül, Demirtaş, Kaftancıoğlu..."İmamoğlu aday olmazsa kimi aday görmek istersiniz?" Seçmenlerin tercihi dikkat çekti: Sarıgül, Demirtaş, Kaftancıoğlu...
Kafede dehşet! Arkadaşını bıçakladı, kaçmak isterken...Kafede dehşet! Arkadaşını bıçakladı, kaçmak isterken...
Şanlıurfa’da yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandıŞanlıurfa’da yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Skandal görüntüler! Sarhoş turistin yüzüne tuvaletini yaptı

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Çöpe atılan bebeğin hayatını sokak köpeği kurtardı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.