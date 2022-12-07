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  4. Bakkaldan aldıkları kek hastanelik etti! 10 öğrenci zehirlendi

Bakkaldan aldıkları kek hastanelik etti! 10 öğrenci zehirlendi

07.12.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bakkaldan aldığı kekten yiyen öğrenci ve ikram ettiği 10 arkadaşı zehirlendi. Öğrencilerden 6’sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından evlerine gönderilirken, 5'i ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde bulunan Nuri Has Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi A.İ., bakkaldan aldığı kekten arkadaşlarına ikram etti. Kekten yiyen A.İ. ve ikram ettiği 10 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı.

GIDA ZEHİRLENMESİ

Haber verilmesiyle okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirledi. Öğrencilerden 6’sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından evlerine gönderilirken, 5'i ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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gıda zehirlenmesi Kayseri

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