Bakkaldan aldıkları kek hastanelik etti! 10 öğrenci zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi’nde bulunan Nuri Has Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, 7. sınıf öğrencisi A.İ., bakkaldan aldığı kekten arkadaşlarına ikram etti. Kekten yiyen A.İ. ve ikram ettiği 10 öğrenci bir süre sonra rahatsızlandı.

GIDA ZEHİRLENMESİ

Haber verilmesiyle okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadığını belirledi. Öğrencilerden 6’sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından evlerine gönderilirken, 5'i ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

