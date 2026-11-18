Olay, dün saat 14.00 sıralarında Samandağ ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda yaşandı. İş yerine müşteri gibi gelen C.C., alyans modellerini incelemek istediğini söyledi.

Şüpheli kadın, 22 ayar, 5 gram ağırlığında ve 32 bin TL değerindeki altın yüzüğü denemek için parmağına taktı. Ardından yüzüğü el çabukluğuyla çalarak kuyumcudan uzaklaştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Yüzüğün çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kuyumcunun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

ÇALINAN YÜZÜK EVİNDE BULUNDU

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan C.C.'nin adresinde yapılan aramada, çaldığı altın yüzük ele geçirildi. Bulunan yüzük, işlemlerin ardından kuyumcuya teslim edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır