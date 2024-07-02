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    4. Endonezya'da alkol içtikleri tespit edilen dört erkek kırbaç cezasına çarptırıldı! O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi

    Endonezya'da alkol içtikleri tespit edilen dört erkek kırbaç cezasına çarptırıldı! O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.07.2024 08:36
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    Endonezya'nın şeriat yasalarını uygulandığı tek bölgesi olan Aceh dört adam, alkol içtikleri gerekçesiyle suçlu bulunduktan sonra 42 kırbaç cezasına çarptırıldı. Kırbaç cezasının uygulandığı anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

    Endonezya'da alkol içtikleri tespit edilen dört erkek kırbaç cezasına çarptırıldı! O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi

    MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya gazetesi Kompas , M. Fais Akbar, Aulia Syahputra, Yusdi, Cukri Ramadhan'ın hepsinin Sumatra adasındaki Aceh eyaletinde yasaklanan bir uygulama olan alkol içmekten dolayı 19 ila 42 kırbaç cezasına çarptırıldı.

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    Mahkumlardan ikisi beyaz tunikler giyerken, diğer adamların üzerinde bölge savcısının ofisinin adı yazılı kırmızı üstler vardı. Bir odanın ortasına götürüldüler ve cezalarını almadan önce başlarını eğmeleri istendi.

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    Raporlar, sopayla vurmaya devam etmeden önce durumunu sağlık görevlileri tarafından kontrol edilen adamların cezalarını çektikleri sırada kırbaç darbelerinin etkisiyle acı içinde bağırdıkları duyuldu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Endonezya şeriat
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