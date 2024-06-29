Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Cezaevinde skandal! Ülke bu görüntüleri konuşuyor: Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

    Cezaevinde skandal! Ülke bu görüntüleri konuşuyor: Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 09:51
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan HMP Wandsworth isimli cezaevinde bir mahkum ve gardiyanın cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken gardiyanın cezaevindeki görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

    Cezaevinde skandal! Ülke bu görüntüleri konuşuyor: Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

    MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra geniş yankı uyandıran görüntülerde üniforma giyen kadının hapishane hücresinde bir suçluyla cinsel ilişkiye girdiği görüldü. O anların diğer mahkumlar tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ifade edildi. Görüntüleri kaydeden mahkumun, "Arkadaşlar, tarih yazdık, size bunu anlatıyorum" dediği duyuldu.

    1

    Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor ancak yakın zamanda gerçekleştiği düşünülüyor. Ancak videoda yer alan kadın gardiyanın artık orada çalışmadığı yetkililer tarafından onaylandı.

    2

    HMP Cezaevi Hizmetinin bir sözcüsü, "Personelde uygunsuz hareketlere asla izin veremeyiz. Bu videoda yer aldığı iddia edilen eski cezaevi personeli polise ihbar edilmiştir. Onlar araştırırken daha fazla yorum yapmak uygunsuz olur" ifadelerini kullandı.

    3

    Resmi istatistiklere göre 2013'ten bu yana 80'den fazla cezaevi personeli mahkumlarla ilişkisi olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı veya kınama cezasına çarptırıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

    Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

    Kocasını uyutup dans etti! "Bu kadarı fazla"

    Kocasını uyutup dans etti! "Bu kadarı fazla"

     Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

     'Çuf çuf hoca'ya para böyle yağıyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay

    'Çuf çuf hoca'ya para böyle yağıyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay

     Sahurda davulcuyla göbek atınca viral oldu

    Sahurda davulcuyla göbek atınca viral oldu

    Express

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildiSokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi
    Aylardır haber alınamıyordu! "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"Aylardır haber alınamıyordu! "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"
    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"
    Anahtar Kelimeler:
    cezaevi Gardiyan mahkum
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

    Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

    İran'daki seçimlerde Türk aday Mesud Pezeşkiyan önde!

    İran'daki seçimlerde Türk aday Mesud Pezeşkiyan önde!

    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi

    Sokak ortasında sarhoş bir adam tarafından taciz edildi

    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"

    Komşusundan gelen sesi çekti! "Rahatsız edici"

    Aylardır haber alınamıyordu! "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"

    Aylardır haber alınamıyordu! "Vücut parçaları bir büyücüye satıldı"

    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı

    Vajinasından sonra kalçasına dövme yaptırdı! O anları paylaştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.