Cezaevinde skandal! Ülke bu görüntüleri konuşuyor: Mahkum ve gardiyanın ilişkisi özel görüntülerle ifşalandı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra geniş yankı uyandıran görüntülerde üniforma giyen kadının hapishane hücresinde bir suçluyla cinsel ilişkiye girdiği görüldü. O anların diğer mahkumlar tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ifade edildi. Görüntüleri kaydeden mahkumun, "Arkadaşlar, tarih yazdık, size bunu anlatıyorum" dediği duyuldu.

Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği bilinmiyor ancak yakın zamanda gerçekleştiği düşünülüyor. Ancak videoda yer alan kadın gardiyanın artık orada çalışmadığı yetkililer tarafından onaylandı.

HMP Cezaevi Hizmetinin bir sözcüsü, "Personelde uygunsuz hareketlere asla izin veremeyiz. Bu videoda yer aldığı iddia edilen eski cezaevi personeli polise ihbar edilmiştir. Onlar araştırırken daha fazla yorum yapmak uygunsuz olur" ifadelerini kullandı.

Resmi istatistiklere göre 2013'ten bu yana 80'den fazla cezaevi personeli mahkumlarla ilişkisi olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı veya kınama cezasına çarptırıldı.