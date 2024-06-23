4 karısı, 2 kız arkadaşı olan 35 yaşındaki Japon adam 10 yıldır çalışmıyor! "Geçimini onlar sağlıyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın Sapporo bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Watanabe Ryuta isimli adam kendisini bir ev erkeği olarak tanımlarken 4 eşi ve 2 sevgilisiyle birlikte yaşadığını dile getirerek tepkilere neden oldu. Ailesine gün boyunca yemek hazırladığını, evi temizlediğini ve çocukların bakımından sorumlu olduğunu dile getiren Ryuta, 10 yıldır çalışmadığını ve 8 bin dolar (yaklaşık 262 bin TL) değerindeki aylık masraflarını eşi ile sevgililerinin karşıladığını ifade etti.

22 yaşındaki ilk eşinden iki çocuğu var. İkinci eşi yaşını gizli tutmayı tercih ederken, 27 yaşındaki üçüncü eşi ise 5 ay önce çocuklarını dünyaya getirdi. Dördüncü eşi ise, henüz çocuk sahibi değil.

Japon bilgi-eğlence programı Abema Prime'a konuk olan Ryuta, "Bunu fark ettiğimde zaten böyle bir düzenin içinde yaşıyorduk. Hepimiz birbirimizi eşit derecede sevdiğimiz sürece sorun olmaz. Her eşin kendisine ait bir odası var ve dönüşümlü olarak onlarla birlikte uyuyorum" dedi.







