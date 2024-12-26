Balık tutmak için tekneyle açılan 3 arkadaşa köpek balığı saldırdı! Bir anda teknenin ortasında buldular: Korku dolu anlar...

Sosyal medyada "ryanmyers_expeditions" kullanıcı adıyla paylaşılan görüntülerde 3 arkadaş balık tutmak için tekneye binerek okyanusun derinliklerine gitti. Teknenin ortasına köpek balığı atladı. 3 arkadaş teknelerine atlayan köpek balığı karşısında ne yapacağını şaşırdı. O anlar korku filmlerini aratmadı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çok korkutucu. Çaresizce ölmesini izlerken kendimi çok kötü hissederdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten büyük çılgınlık" yorumunu yaptı.