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  4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Hemşire kostümüyle sahneye kadar getirdiler: 'Yeni nesil eğlence' tepki çekti

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Hemşire kostümüyle sahneye kadar getirdiler: 'Yeni nesil eğlence' tepki çekti

06.12.2024 17:02
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.12.2024 17:02
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İstanbul'da bir eğlence mekanında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 'Yeni nesil eğlence' olarak tanımlanan konseptte çalışanlar hemşire-hasta mizanseni oluşturdu. Görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tepkiyle karşıladı.

İstanbul'da 'Yeni nesil eğlence' konseptli bir mekanda kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu.

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Görüntülerde mekanın çalışanları hemşire kostümü giyerek hasta rolünü üstlenen bir adamı sahneye doğru taşıdı. Hasta rolündeki adamın koluna serum olarak bir alkol şişesi bağlandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu görüntüleri izlerken ben utandım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Ne izledim ben böyle?" yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hemşire
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