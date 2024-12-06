Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Hemşire kostümüyle sahneye kadar getirdiler: 'Yeni nesil eğlence' tepki çekti

İstanbul'da 'Yeni nesil eğlence' konseptli bir mekanda kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu.

Görüntülerde mekanın çalışanları hemşire kostümü giyerek hasta rolünü üstlenen bir adamı sahneye doğru taşıdı. Hasta rolündeki adamın koluna serum olarak bir alkol şişesi bağlandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu görüntüleri izlerken ben utandım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Ne izledim ben böyle?" yorumunu ekledi.