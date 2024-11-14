Üç çocuğunu bıçaklayarak öldüren cani anne İsviçre'de ölü bulundu! Gizemli ölümün sır perdesi aralanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Fransa'nın Taninges kasabasında yaşayan 45 yaşındaki Deborah Pel isimli bir kadın, 2 ve 11 yaşlarındaki iki erkek çocuk ile 13 yaşında bir kız çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Le Dauphiné Libéré'nin haberine göre, 45 yaşındaki Pel cinayetler nedeniyle her yerde aranırken İsviçre'nin Champéry bölgesinde aracının içinde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

Fransız medyasında yer alan haberlere göre 45 yaşındaki Pel'in ebeveynlerin öğrencilere çok sert davrandığına yönelik şikayetleri üzerine yeni bir okula transfer edildiği belirtildi. Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.