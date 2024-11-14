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  4. Üç çocuğunu bıçaklayarak öldüren cani anne İsviçre'de ölü bulundu! Gizemli ölümün sır perdesi aralanamadı

Üç çocuğunu bıçaklayarak öldüren cani anne İsviçre'de ölü bulundu! Gizemli ölümün sır perdesi aralanamadı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.11.2024 14:39
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Fransa'da yaşanan bir olay ülke gündemiyle birlikte dünya basınında da kendisine geniş bir yer buldu. 45 yaşındaki Deborah Pel isimli bir kadın geride bir not bırakarak büyükbaba ve büyükannesinin evinde yaşayan 3 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Küçük bir kasaba olan Taninges'ten kaçmasının ardından anne Pel'in cansız bedeni İsveç'te bulundu. Yetkililer olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Üç çocuğunu bıçaklayarak öldüren cani anne İsviçre'de ölü bulundu! Gizemli ölümün sır perdesi aralanamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Fransa'nın Taninges kasabasında yaşayan 45 yaşındaki Deborah Pel isimli bir kadın, 2 ve 11 yaşlarındaki iki erkek çocuk ile 13 yaşında bir kız çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Le Dauphiné Libéré'nin haberine göre, 45 yaşındaki Pel cinayetler nedeniyle her yerde aranırken İsviçre'nin Champéry bölgesinde aracının içinde ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

ÖĞRETMENLİK YAPIYORDU

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Fransız medyasında yer alan haberlere göre 45 yaşındaki Pel'in ebeveynlerin öğrencilere çok sert davrandığına yönelik şikayetleri üzerine yeni bir okula transfer edildiği belirtildi. Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

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cinayet Fransa
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