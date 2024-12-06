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  4. Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye gitti! Kanı beyaz akınca korkudan ne yapacağını şaşırdı: Nedeni herkesin yediği bir yiyecekmiş...

Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye gitti! Kanı beyaz akınca korkudan ne yapacağını şaşırdı: Nedeni herkesin yediği bir yiyecekmiş...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
06.12.2024 16:31
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Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki bir adam şiddetli mide ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Karın ağrısına ek olarak bir de kanının beyaz aktığını söyleyen 30 yaşındaki hasta büyük bir panik yaşadı. Doktorlar hastaya 'hiperkolesterolemiye bağlı pankreatit' teşhisi konuldu.

Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye gitti! Kanı beyaz akınca korkudan ne yapacağını şaşırdı: Nedeni herkesin yediği bir yiyecekmiş...

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Fujian eyaletinde yaşayan 30 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam şiddetli karın ağrısı ve kanının beyaz akması üzerine hastaneye gitti. Lezzetli yemeklerin tadına bakmaktan hoşlandığını söyleyen adam, “Bazen geceleri fazla mesai yaparken gece geç saatlerde kızarmış tavuk veya hamburger sipariş ediyorum. Üst üste 1 hafta boyunca pirinç yedikten sonra 'hiperkolesterolemiye bağlı pankreatit' teşhisi konuldu." dedi.

30 yaşındaki hastanın durumunun kritik olduğunu belirten acil servis doktoru Huang Yanjing, "Hemen yoğun bakım ünitesine gönderildi. Hiperlipidemik pankreatit akut pankreatitin bir şeklidir. Kandaki trigliserit seviyeleri, lipaz enzimlerinin yağları parçalayacağı noktaya kadar çok yüksek olduğunda ortaya çıkar. Bu, pankreasa zarar veren ve iltihaba neden olan serbest yağ asitlerine neden olur. Alkol tüketimi, obezite ve kötü kontrol edilen diyabet nedenleri olabilir. Bu nedenle akut karın ağrısına katlanmayın. Çünkü belirtiler şiddetliyse hayati tehlike oluşturabilir.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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