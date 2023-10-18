Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Balıkçı köpeği milyonlar değerindeki balina kusmuğunu buldu! "Resmen deniz hazinesi"

    Balıkçı köpeği milyonlar değerindeki balina kusmuğunu buldu! "Resmen deniz hazinesi"

    18.10.2023 11:17 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İskoçya'daki bir balıkçı köpeği Ayrshire ile yürüyüş yaptıkları sırada köpeğinin sahilde kayaya benzeyen bir parça buldu. Balina kusmuğu olduğunu düşündüğü parçayı test için alan balıkçı, "Resmen deniz hazinesi" diyerek durumu özetledi.

    37 yaşındaki balıkçı Patrick Williamson, İskoçya'da bir sahilde köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada sevimli dostunun milyonlar değerindeki bir keşife imza attığını söyledi. South West News Service konuşan Williamson, "Köpeğimle birlikte Irvine Sahili boyunca yürüyordum. Köpeğim deniz yosununun üzerinde bir şey buldu. Genellikle ağzındaki topunu bırakmaz ama oraya gittiğinde anında bırakınca bir şeyler olduğunu anladım" dedi.

    4

    TEST ETTİRMEK İÇİN YANINA ALDI

    2

    Williamson, ambergris (balina kusmuğu) olduğuna inandığı kayayı test ettirmek için yanına almaya karar verdi. Balina kusmuğunun sosyal medyada popüler olmasından sonra Williamson, "Bununla ne yapacağım konusunda emin değilim. Herkes bana mesaj gönderiyor. Sürekli köpeğimle birlikte sahile gidiyorduk. Sanırım artık özel olarak balina kusmuğu aramaya gideceğiz" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Bomba gibi patladı! Deniz bir anda kan gölüne döndü

    Bomba gibi patladı! Deniz bir anda kan gölüne döndü

     Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

    Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

     Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

    Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

     Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

    Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

     Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

    Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

     Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

    Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar


    Günün Trend Haberleri


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"
    Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptıYasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı
    Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..
    Anahtar Kelimeler:
    İskoçya balina kusmuk

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

    'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

    Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

    Aşırı doz viagradan hastanelik oldu! 3 gün boyunca ereksiyon..

    Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

    Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

    Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.