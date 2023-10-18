Balıkçı köpeği milyonlar değerindeki balina kusmuğunu buldu! "Resmen deniz hazinesi"

37 yaşındaki balıkçı Patrick Williamson, İskoçya'da bir sahilde köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada sevimli dostunun milyonlar değerindeki bir keşife imza attığını söyledi. South West News Service konuşan Williamson, "Köpeğimle birlikte Irvine Sahili boyunca yürüyordum. Köpeğim deniz yosununun üzerinde bir şey buldu. Genellikle ağzındaki topunu bırakmaz ama oraya gittiğinde anında bırakınca bir şeyler olduğunu anladım" dedi.

TEST ETTİRMEK İÇİN YANINA ALDI

Williamson, ambergris (balina kusmuğu) olduğuna inandığı kayayı test ettirmek için yanına almaya karar verdi. Balina kusmuğunun sosyal medyada popüler olmasından sonra Williamson, "Bununla ne yapacağım konusunda emin değilim. Herkes bana mesaj gönderiyor. Sürekli köpeğimle birlikte sahile gidiyorduk. Sanırım artık özel olarak balina kusmuğu aramaya gideceğiz" dedi.







